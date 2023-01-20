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Политические партии высказались о предстоящих выборах в мажилис
Представители нескольких политических партий высказались о грядущих выборах в мажилис, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил, что решение не стало неожиданностью ни для общества, ни для политических сил, поскольку президент обнародовал электоральный календарь ещё в сентябре прошлого года.
"Партия "AMANAT" всецело поддерживает решение президента о проведении выборов, являющихся логическим продолжением конституционных реформ, проводимых в нашей стране. Это большой шаг к демократизации общества, залог стабильного развития на долгие годы вперёд. Каждый гражданин должен осознавать значимость предстоящей политической кампании, поскольку мы все несём ответственность за сохранение и укрепление независимости", – заявил председатель партии.
Кошанов уточнил, что AMANAT, претерпев радикальную трансформацию, готова к предстоящим выборам.
"Наша партия – главная движущая сила прогрессивных преобразований в стране. Мы менялись вместе со страной, отвечая новым запросам граждан. Наши филиалы по всей стране стали живыми площадками, где граждане находят конкретное решение своих проблем. Мы были первыми, кто помогал пострадавшим жителям Костаная, Экибастуза, регионам, столкнувшимся с паводками. Поэтому, мы уверены в своих силах и готовы к конкурентной, честной и открытой борьбе на предстоящих выборах", – сказал Кошанов.
Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев также прокомментировал старт новой избирательной кампании. Он отметил, что грядущие выборы – продолжение демократических реформ и новый виток в качественном развитии страны.
По словам Ертысбаева, президент продолжает планомерную работу по модернизации государства и общества. Его реформы направлены на совершенствование государственной системы и повышение уровня жизни каждого казахстанца, что во многом совпадает с идеологией НПК.
"В будущих выборах в представительские органы власти Народная партия намерена принять активное участие. Сильная левоцентристская партия, чей политический курс направлен на социальную справедливость равенство и народовластие, крайне важна для Казахстана. Эпоха олигархического капитализма подходит к концу, – процитировал Ертысбаев слова главы государства. – Мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью. Мы готовы к этому!"
Партия зеленых "Байтақ" объявила об участии в выборах в мажилис.
"Мы придерживаемся лозунга - "Чистый воздух, Чистая вода, Чистая земля — Чистые человеческие отношения!". Мы требуем, чтобы ущерб народу и природе Казахстана был возмещён. И считаем, что богатства страны принадлежат народу.
Мы ставим перед собой цели защиты растительного и животного мира, сохранения биологического разнообразия, внедрение общемировых принципов устойчивого использования природных ресурсов. Мы выступаем за внедрение природосберегающих, инновационных технологий, цифровизацию отрасли охраны окружающей среды и воспитание природоохраного сознания начиная с детства.
Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты мы рассматриваем как возможность изменить политику экологической ответственности страны", - отметили в партии.
Демократическая партия "Ак жол" тоже приветствовала решение главы государства о проведении выборов в мажилис парламента и маслихаты всех уровней.
"Эти выборы должны завершить формирование новой политической системы республики, обеспечить широкое представительство общества в законодательной ветви власти. Тем самым институты государственного управления полностью приводятся в соответствие новой редакции Конституции, предложенной президентом и принятой на всенародном референдуме 5 июня 2022 года", - отметили в "Ак жол".
Демпартия выступает за либеральные преобразования в экономике и обществе. На протяжении трёх последних парламентских кампаний "Ак жол" стабильно заручается поддержкой избирателей, формирует фракции в мажилисе и маслихатах всех уровней.
"Демократическая партия "Ак жол" примет самое действенное участие в объявленных президентом выборах в представительные органы всех уровней, чтобы отстаивать интересы своих избирателей и внести достойный вклад в создание Нового и Справедливого Казахстана. Считаем, что эти выборы должны стать началом глубоких и кардинальных перемен в судьбе нашего государства и каждой казахстанской семьи. Ак жол, Казахстан!" - сказано в заявлении.
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