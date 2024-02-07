Поликлинику затопило после дождя в Атырау

Одну из поликлиник затопило в Атырау. Утром после дождя с крыши потекла вода, рассказывают врачи и пациенты. В коридорах и кабинетах появились лужи и сырость. Медики говорят, здание старое и такая ситуация здесь не впервые. Не помог даже сделанный два года назад текущий ремонт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Я приехала поликлинику с внуком. Он должен был получить прививку. Во время процедуры начал разваливаться потолок. На полу стоят ведра. Ситуация не из радостных", — рассказала одна из пациенток.

Врачи говорят, что потоп в их поликлинике произошёл после дождя. Такое происходит не первый год. Здание старое и крыша протекает постоянно, уверяют медики.

"Ситуация произошла из-за ночного дождя. Крышу ремонтировали, но результата нет. Кабинет прививки и гинекологический кабинет тоже были затоплены. Мы предупредили руководство, будем переезжать в другой корпус", — отметила участковый врач Жулдыз Бахытжанова.

Руководство медицинского учреждения рассказало, что здание старое. Оно построено еще в 70-е годы прошлого века. В 2021 году здесь провели текущий ремонт.

Медучреждение обслуживает 19 тысяч жителей Атырау. Здесь работает 37 человек. После ЧП всех сотрудников перевели в другой корпус. Тем временем, по словам руководства, до 2025 года планируется построить новое здание поликлиники.

Ранее в Жезказгане затопило дождём палату в родильном отделении областной многопрофильной больницы. При этом в 2022 году в медучреждении провели ремонт, в том числе крыши.