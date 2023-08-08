Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане

В социальных сетях появилось видео затопленной палаты роддома в Жезказгане. В управлении здравоохранения Улытауской области объяснили это тем, что недавний ремонт в медицинском учреждении оказался некачественным, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовано на странице паблика zhezsat.vseobovsem в Instagram. На нём видно, как с крыши течет вода и заливает пол палаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕЗКАЗГАН | САТПАЕВ | УЛЫТАУ (@zhezsat.vseobovsem)

В управлении здравоохранения области Улытау сообщили, что затопление произошло 6 августа в родильном отделении областной многопрофильной больницы Жезказгана области Ұлытау "по вине подрядчика, который производил ремонтные работы, в том числе и ремонт крыши, в 2022 году".

"Ремонт в целом был некачественный и не принят по актам. На поставщика был подан иск в суд. В настоящее время идут судебные разбирательства. Допущенные нарушения со стороны подрядчика будут определены решением суда. На участке затопления пациентов не было. Площадь затопления - 25,9 квадратных метров (одна палата)", - отметили в ведомстве. Видео затопленной палаты возмутило горожан. Своё негодование они высказали в комментариях под публикацией. "Руководство города! Вы что творите? Верните роддом на прежнее место.Старый роддом в черте города находится, там тепло. Вы почему о женщинах и малышах не думаете? Вы понимаете,что малышей подвергаете опасности. Ваши жены, наверное, тут не рожают и вам глубоко наплевать на этих крох, только что появившихся на свет, наших будущих граждан.Остановите наконец-то этот беспредел", - пишут пользователи.