  • 8 Августа, 03:38
  • BAIGENEWS

Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане

Сегодня, 03:14
АВТОР
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стопкадр / instagram.com/zhezsat.vseobovsem Сегодня, 03:14
Сегодня, 03:14
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Фото: стопкадр / instagram.com/zhezsat.vseobovsem

В социальных сетях появилось видео затопленной палаты роддома в Жезказгане. В управлении здравоохранения Улытауской области объяснили это тем, что недавний ремонт в медицинском учреждении оказался некачественным, передаёт BaigeNews.kz.  

Видео опубликовано на странице паблика zhezsat.vseobovsem в Instagram. На нём видно, как с крыши течет вода и заливает пол палаты.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖЕЗКАЗГАН | САТПАЕВ | УЛЫТАУ (@zhezsat.vseobovsem)

В управлении здравоохранения области Улытау сообщили, что затопление произошло 6 августа в родильном отделении областной многопрофильной больницы Жезказгана области Ұлытау "по вине подрядчика, который производил ремонтные работы, в том числе и ремонт крыши, в 2022 году".

"Ремонт в целом был некачественный и не принят по актам. На поставщика был подан иск в суд. В настоящее время идут судебные разбирательства. Допущенные нарушения со стороны подрядчика будут определены решением суда. На участке затопления пациентов не было. Площадь затопления - 25,9 квадратных метров (одна палата)", - отметили в ведомстве.
Видео затопленной палаты возмутило горожан. Своё негодование они высказали в комментариях под публикацией.
"Руководство города! Вы что творите? Верните роддом на прежнее место.Старый роддом в черте города находится, там тепло. Вы почему о женщинах и малышах не думаете? Вы понимаете,что малышей подвергаете опасности. Ваши жены, наверное, тут не рожают и вам глубоко наплевать на этих крох, только что появившихся на свет, наших будущих граждан.Остановите наконец-то этот беспредел", - пишут пользователи.

"Вот вам и удобства. Такой хороший тёплый роддом взяли и отдали. Деньги на ветер, надо вернуть старый роддом вот и всё", - говорится в другом комментарии. 

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