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Lada.kz Сегодня, 07:23
248
Сегодня, 07:23
248
Фото: Lada.kz

Полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место

Место хранения твердых бытовых отходов перенесли на новое место – в 4,5 километрах от Форт-Шевченко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Полигон в городе Форт-Шевченко перенесен на новое место по требованию жителей Тупкараганского района области.

"На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон", - рассказали в акимате района.

В пресс-службе районной администрации добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 километрах в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.

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#полигоны #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:23
248
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