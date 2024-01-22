Полгода простаивал кирпичный завод по вине чиновников в Жезказгане
Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07Сегодня, 17:07
118Фото: Baigenews.kz
Прокуратурой области Ұлытау защищены права инвестора ТОО "Талап 2023", построившего кирпичный завод на сумму 1,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.
"Инвестором для обеспечения завода глиной направлено заявление в Департамент промышленной безопасности о согласовании проектов по добыче глины на месторождении "Талапское".
Однако Департамент необоснованно отказал инвестору в согласовании работ по добыче глин. Поэтому построенный кирпичный завод в г.Жезказган простаивал более 5 месяцев без необходимого сырья", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре области Ұлытау, после внесенного акта надзора инвестору выдана лицензия на добычу глины и его нарушенные права восстановлены.
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