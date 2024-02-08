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Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона

Сегодня, 05:26
АВТОР
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Стоп-кадр с видео очевидца Сегодня, 05:26
Сегодня, 05:26
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Фото: Стоп-кадр с видео очевидца

В январе 2024 года над территорией Западно-Казахстанской области совершал полет российский истребитель. Факт пролета военного самолета над территорией Казахстана возмутил местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал mgorod.kz.

Пролет самолета заснял на видео житель Жанибекского района. Он обратился в редакцию "МГ" и прислал видео, на котором над селом Жаксыбай пролетает самолёт, похожий на истребитель.

"Почему над нами летают российские истребители? Разве это нормально? Гражданские самолеты, пожалуйста, но не военные!" – возмутились жители села.

На запрос редакции в министерстве обороны РК ответили, что это действительно было воздушное судно государственного летно-испытательного центра министерства обороны Российской Федерации, какое именно судно в минобороны не уточнили.

"Между Казахстаном и Россией с 1995 года установлено соглашение об использовании воздушного пространства государственным летно-испытательным центром МО РФ. Полет проводился в плановом порядке, по согласованию с правительством", — сказано в ответе МО РК.

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