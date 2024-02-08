Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона

В январе 2024 года над территорией Западно-Казахстанской области совершал полет российский истребитель. Факт пролета военного самолета над территорией Казахстана возмутил местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал mgorod.kz.

Пролет самолета заснял на видео житель Жанибекского района. Он обратился в редакцию "МГ" и прислал видео, на котором над селом Жаксыбай пролетает самолёт, похожий на истребитель.

"Почему над нами летают российские истребители? Разве это нормально? Гражданские самолеты, пожалуйста, но не военные!" – возмутились жители села.

На запрос редакции в министерстве обороны РК ответили, что это действительно было воздушное судно государственного летно-испытательного центра министерства обороны Российской Федерации, какое именно судно в минобороны не уточнили.