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pixabay.com Вчера, 16:12
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Фото: pixabay.com

Покерный клуб в бане работал в Атырау

За организацию игорного бизнеса осудили жителя Атырауской области. Покерные клубы он организовал в банном комплексе и съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте АФМ по региону, игроки скидывали по 50 тысяч тенге на счёт организатора за возможность участвовать в партии. Если денег не было, играли в долг.

"Также указанный гражданин организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", - сообщили в ведомстве.    

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорили шести месяцам ограничения свободы.

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#игорный бизнес #покер #Атырауская область #суд #АФМ
Журналист
Вчера, 16:12
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