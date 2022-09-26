Покерный клуб в бане работал в Атырау

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За организацию игорного бизнеса осудили жителя Атырауской области. Покерные клубы он организовал в банном комплексе и съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте АФМ по региону, игроки скидывали по 50 тысяч тенге на счёт организатора за возможность участвовать в партии. Если денег не было, играли в долг.

"Также указанный гражданин организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", - сообщили в ведомстве.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорили шести месяцам ограничения свободы.