Показатели нашей страны на Азиаде могли быть лучше - Токаев казахстанской сборной

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов с завоёванными медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что Ризабек Айтмухан стал первым казахом – чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

На Азиаде наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу. Глава государства отдельно поздравил сборную по каратэ, в которой каждый из восьми представителей поднялся на пьедестал почёта. Именно благодаря этому они завоевали первое место в общекомандном зачёте.

По словам Касым-Жомарта Токаева, значительный вклад в успех наших соотечественников внесли тренеры и другие специалисты. При этом президент отметил, что в спорте победы и поражения идут рука об руку.

"Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками", – сказал Глава государства.

Президент отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако, по мнению Касым-Жомарта Токаева, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.