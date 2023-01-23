Пока без названия: в Алматы открылись пять бывших ресторанов McDonald’s

Фото: facebook.com

В понедельник, 23 января, ряд ресторанов сети, принадлежащей ТОО "Food Solutions KZ", ранее оперировавших под брендом McDonald’s, возобновили работу, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в компании, открытие остальных ресторанов быстрого обслуживания будет проводиться постепенно. На первоначальном этапе открыты пять ресторанов в Алматы.

Сейчас проведены подготовительные работы, рестораны уже получили весь необходимый объём продукции и готовы к официальному открытию.

"Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Мы намерены поддерживать наши позиции лидера в индустрии общественного питания. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнёрам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя", — отметил Генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов.

Весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объёме.

Сообщения об открытии сети ресторанов появились в социальных сетях накануне. Сетевики писали, что на зданиях, в которых раньше находился McDonald’s, появилась вывеска и объявление, что ресторан начнёт работу 23 января в 10:00.