Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка пропала в возрасте 13 лет, сообщает следственный комитет по Республике Калмыкия.

По данным следствия, 3 февраля 1993 года в жилом доме на территории фермы совхоза "Вознесеновский" обнаружили тела женщины с признаками криминальной смерти и её сожителя с огнестрельным ранением.

"После совершения убийства неустановленным лицом была похищена несовершеннолетняя Магомедова Зульпият Шиябдиновна, данные о местонахождении которой до настоящего времени отсутствуют", - указывается в сообщении.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, которое расследуют до сих пор.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Зульпият Магомедовой либо об обстоятельствах её исчезновения просят сообщить в следственный комитет.