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Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России

Сегодня, 05:41
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kalmykia.sledcom.ru Сегодня, 05:41
Сегодня, 05:41
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Фото: kalmykia.sledcom.ru

Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка пропала в возрасте 13 лет, сообщает следственный комитет по Республике Калмыкия. 

По данным следствия, 3 февраля 1993 года в жилом доме на территории фермы совхоза "Вознесеновский" обнаружили тела женщины с признаками криминальной смерти и её сожителя с огнестрельным ранением.

"После совершения убийства неустановленным лицом была похищена несовершеннолетняя Магомедова Зульпият Шиябдиновна, данные о местонахождении которой до настоящего времени отсутствуют", - указывается в сообщении. 

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, которое расследуют до сих пор.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Зульпият Магомедовой либо об обстоятельствах её исчезновения просят сообщить в следственный комитет.

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