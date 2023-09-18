Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России
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Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России, передаёт BaigeNews.kz.
Девочка пропала в возрасте 13 лет, сообщает следственный комитет по Республике Калмыкия.
По данным следствия, 3 февраля 1993 года в жилом доме на территории фермы совхоза "Вознесеновский" обнаружили тела женщины с признаками криминальной смерти и её сожителя с огнестрельным ранением.
"После совершения убийства неустановленным лицом была похищена несовершеннолетняя Магомедова Зульпият Шиябдиновна, данные о местонахождении которой до настоящего времени отсутствуют", - указывается в сообщении.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело, которое расследуют до сих пор.
Располагающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Зульпият Магомедовой либо об обстоятельствах её исчезновения просят сообщить в следственный комитет.
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