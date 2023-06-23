Поиск и тестирование контактных продолжаются - директор СПИД центра Алматы о заражении в ЦГКБ

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Директор центра по профилактике и борьбе со СПИД Алматы Марат Тукеев рассказал, как продвигается эпидемиологическое расследование в Центральной городской клинической больнице, почему заражённых ВИЧ пациентов выявили только спустя несколько месяцев, и сколько всего в мегаполисе носителей опасного вируса, передаёт BaigeNews.kz.

"Беспрецедентный в нашем городе случай в ЦГКБ выявлен в результате системной работы, в рамках активных профилактических мероприятий городского Центра СПИД. Именно благодаря действующей системе по тестированию пациентов, поступающих в стационар, в том числе реципиентов, установлено, что два пациента получали медицинскую помощь в одной больнице", - сказал Тукеев.

После поступления этой информации, Управлением общественного здравоохранения Алматы инициирован мониторинг проводимых манипуляций и установление факторов риска. По результатам работы принято решение проинформировать органы санитарно-эпидемиологического контроля.

"Оперативно начаты мероприятия по обследованию пациентов, находившихся в контакте в стационаре. Активным поиском в рамках эпидрасследования был выявлен ещё один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ. Поиск и тестирование контактных лиц продолжаются. Дополнительно проверяются все медицинские организации, по медицинскому маршруту пациентов", - уточнил он.

- В СМИ прошла информация, что пациенты лежали в больнице в апреле. Почему так долго ставился диагноз?

- В соответствии с нормативными правовыми актами, пациенты, получившие гемотрансфузии (переливание крови), подлежат тестированию на ВИЧ через один и три месяца после последней гемотрансфузии. Сроки установлены с учётом иммунологического "окна": когда вирус в организме уже есть, но антитела, которые определяет лаборатория, ещё не вырабатываются в достаточном для выявления количестве. То есть можно получить ложноотрицательный результат.

Только к концу первого месяца возможно определить, произошло инфицирование или нет, а к концу третьего месяца при инфицировании уже у всех пациентов достаточный титр антител.

Что касается пациентов ЦГКБ, то они находились в стационаре в апреле, а обследование было проведено в конце мая, то есть через месяц. И современные методы исследований в нашей лаборатории позволили выявить вирус на ранней стадии. Соответственно незамедлительно проведён подтверждающий тест на республиканском уровне. Таким образом, алгоритм тестирования полностью соответствует правилам диагностики.

- Какова сегодня ситуация с распространением ВИЧ в Алматы и что предпринимается для своевременного выявления новых случаев заражения?

- В Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы на диспансерном учёте состоит 4 429 человек, имеющих диагноз ВИЧ. В Алматы примерно 400-500 человек в год узнают о том, что живут с ВИЧ-инфекцией. В 2022 году выявлено 499 инфицированных жителей города, 2021 году – 467 человек. По оценочным расчётам, в городе только 86 процентов людей, живущих с ВИЧ, знают о своём статусе. Остальные 14 процентов, возможно, никогда не проходили тест на ВИЧ, и, не имея симптомов, не обращаются к врачам.

Ежегодно специалисты центра СПИД проводят порядка 450 тысяч исследований на ВИЧ. Таким образом, в поле зрения наших служб находится около 15-20 процентов, или примерно одна пятая часть населения мегаполиса.

Для своевременного выявления ВИЧ в стране внедрена система взаимодействия между центрами СПИД, поликлиниками, стационарами, неправительственными организациями, учреждениями уголовно-исполнительной системы и другими организациями. Каждая организация, согласно алгоритмам Минздрава, проявляет эпидемиологическую настороженность к пациентам, находящимся в группе риска, и осуществляет тестирование на ВИЧ в соответствии с утверждёнными правилами.

Под контролем медиков также находятся люди, имеющие определённые клинические показания, доноры и реципиенты гемотрансфузий, органов, тканей, половых и фетальных клеток и пациенты, поступающие в стационар.

В зоне особого внимания – будущие мамы, они дважды в течение беременности проходят тест на ВИЧ. Например, за 2022 году более 50 тысяч беременных женщин обследовано на ВИЧ и 24 результата оказались положительными.

Наша задача в таких случаях предотвратить передачу ВИЧ ребёнку. Если мама выполняет все рекомендации врачей и принимает антиретровирусные препараты, то риск передачи ВИЧ малышу снижается практически до 0-2 процентов.

В наше время ВИЧ рассматривается уже не как смертельная болезнь, а как хроническое заболевание. Терапия обеспечивает защиту иммунитета, при этом продолжительность и качество жизни человека с ВИЧ, принимающего препараты, не отличается от продолжительности и качества жизни человека без ВИЧ. Лечение помогает снизить вирусную нагрузку до минимального, не определяемого количества, и человек становится безопасен для своих половых партнёров.

- Кто и как заражается ВИЧ-инфекцией и что нужно делать людям, чтобы избежать заражения?

- По итогам 2022 года более 80 процентов новых случаев заражений произошло при гетеро- и гомосексуальных контактах. При этом, инфицирование при гомосексуальных контактах увеличилось за последние пять лет практически вдвое. При употреблении наркотиков заразились почти 20 процентов людей. Случаев гемотрансфузионного и артифициального инфицирования ВИЧ при медицинских манипуляциях в городе не зарегистрировано.

Для профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения реализуется программа "Снижение вреда", она финансируется государством. В рамках неё производится обмен шприцев для людей, употребляющих наркотики, раздача средств контрацепции для женщин и мужчин с низкой социальной ответственностью и мужчин, имеющих половой контакт с мужчинами, а также экспресс тестирование. На эти цели выделяется до 100 миллионов тенге в год.

- Какие меры предпринимаются при установлении каждого случая ВИЧ?

- При выявлении диагноза ВИЧ медики проводят консультирование, устанавливают факты, связанные с инфицированием. И сразу же, в соответствии с последними международными протоколами ВОЗ и МЗ РК, назначают антиретровирусную терапию. Для пациентов в Алматы из государственного бюджета на 2023 год выделено 1,9 миллиарда тенге на закуп препаратов, которые выдаются на бесплатной основе.

Охват антиретровирусной терапией составляет 85 процентов, эффективность проводимой терапии составляет около 90 процентов. Эффективность – это когда концентрация вируса в организме человека снижается практически до нуля, соответственно снижается и риск передачи вируса другому человеку и вероятность возникновения тяжёлых последствий для иммунной системы.

Лечение также позволило снизить смертность практически в два раза в 2022 году, по сравнению с 2021 годом.

- Есть ли система контроля за донорами и компонентами крови? Насколько она эффективна?

- В Алматы действует созданная по международным нормам и мировым практикам система по своевременному тестированию пациентов, включая доноров и реципиентов. Все положительные случаи по ВИЧ вносятся в национальный регистр. Проводится мониторинг за качеством проведения лабораторных исследований и эпидрасследований.

Ведение пациентов осуществляется Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, что обеспечивает прозрачность всего процесса.

Обеспечение безопасности донорства осуществляется двумя организациями: республиканским и городским Центрами крови, с использованием нескольких этапов защиты, к которым относится осмотр и опрос доноров на долабораторном этапе, сверка с базами данных по диспансеризации, двухэтапное тестирование, методами ИФА/ИХЛА и ПЦР на анализаторах закрытого типа.

Дополнительно компоненты крови обеспечиваются мерами безопасности, такими как лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация.

Положительные пробы направляются в Центр СПИД для подтверждения диагноза.

В 2022 году на ВИЧ до переливания крови обследовано 9 965 человек. В результате выявлено 10 человек, живущих с ВИЧ. За пять месяцев 2023 года обследовано 4 886 реципиентов, выявлено 4 человека с ВИЧ.

Директор СПИД центра отметил, что сегодня ВИЧ регистрируется в основном в возрастной категории 30-49 лет.