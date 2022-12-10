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  • Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане
скриншот с видео Сегодня, 15:05
36
Сегодня, 15:05
36
Фото: скриншот с видео

Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане

Двоих жителей столицы задержали по подозрению в серийных кражах крышек от канализационных люков, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В полицию поступило заявление от ТОО "Elorda Eco System" о целом ряде преступлений. 

"По данному факту проводится досудебное расследование в отношении двух жителей столицы в возрасте 30 и 35 лет. В ходе следствия установлено, что мужчины в течение 10 дней приезжали на своих ГАЗели и Kia Rio ночью в район улиц Медеу, Карталы, Окжетпес, Улытау и Баршын, после чего, убедившись в отсутствии свидетелей, совершали кражи. Подозреваемые успели похитить 16 крышек, а затем сдали их в пункт приема металлолома. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения", —  сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что мужчины во всём признались.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#кража #полиция #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:05
36
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