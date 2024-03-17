Похищенный 40 лет назад револьвер нашли в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Похищенный 40 лет назад револьвер нашли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Револьвер системы "Наган" образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, обнаружили в конце 2023 года в Акмолинской области. Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову.
"Аян, имея большой опыт работы с разными видами оружия, стал тщательно изучать револьвер, разбирая и осматривая каждую деталь. Его профессиональный взгляд помог обнаружить маркировочные номера револьвера. При проверке по учётам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области", — отмечается в сообщении.
Сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие 40 лет.
Самое читаемое
- В Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим
- Отец погибшего в ДТП ребёнка расстрелял виновника аварии и его адвоката
- Ирландский "Король" отправил в нокаут Елеусинова в главном событии вечера бокса в США
- В США скончался один из последних пациентов "железных легких"
- Скончался актёр Александр Ширвиндт