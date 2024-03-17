Похищенный 40 лет назад револьвер нашли в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Револьвер системы "Наган" образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, обнаружили в конце 2023 года в Акмолинской области. Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову.

"Аян, имея большой опыт работы с разными видами оружия, стал тщательно изучать револьвер, разбирая и осматривая каждую деталь. Его профессиональный взгляд помог обнаружить маркировочные номера револьвера. При проверке по учётам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области", — отмечается в сообщении.

Сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие 40 лет.