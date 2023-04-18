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polisia.kz Сегодня, 12:38
234
Сегодня, 12:38
234
Фото: polisia.kz

Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жамбылской области

Схрон с оружием и боеприпасами сотрудники департамента полиции обнаружили на территории заброшенного завода в селе Толе би Шуского района,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На месте сотрудники УПН изъяли пистолет МР-446 калибра 9 мм, похищенный в ходе январских событий со склада департамента полиции, одноствольное охотничье ружьё ИЖ 16 калибра, одноствольное охотничье ружьё ИЖ 18-Е 16 калибра, охотничье ружьё ИЖ 18 16 калибра, боевую осколочную гранату Ф-10, светошумовую гранату, бронежилет, 200 патронов калибра 5,45х39 мм", — рассказал начальник УПН департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

Напомним, что на прошлой неделе схрон оружия и боеприпасов обнаружили в пригороде Семея, а также вблизи военного полигона в области Жетысу

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Сегодня, 12:38
234
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