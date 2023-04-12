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polisia.kz Сегодня, 19:39
54
Сегодня, 19:39
54
Фото: polisia.kz

Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу

Тайник с патронами обнаружили в 15 километрах от села Сарыозек в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
 
Патроны калибра 5,45 миллиметра, всего 729 штук, оказались в металлическом контейнере, найденном в степной зоне близ военного полигона.   

Полиция устанавливает каким образом цинк с боеприпасами оказался в отдалённой местности.

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Сегодня, 19:39
54
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