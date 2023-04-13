Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в пригороде Семея

Фото: polisia.kz

Под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея обнаружили схрон оружия и патроны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские изъяли гладкоствольное двуствольное ружьё (обрез), автомат АК-103, пистолет Астра и 104 патрона.

По учётам базы МВД РК ружьё как зарегистрированное и криминальное не значится.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.