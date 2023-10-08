Погром в столичном кафе устроил пьяный астанчанин

Погром в одном из кафе Астаны устроил пьяный горожанин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции.

"С заявлением в полицию обратилась администратор кафе о том, что неизвестный мужчина устроил погром в заведении. Инцидент произошёл в ночное время. Хулиган зашёл в заведение и беспричинно начал крушить всё вокруг – он разбивал посуду, ломал стулья и столы", - сообщили в ДП столицы.

Стражи порядка доставили мужчину в управление полиции. Правонарушитель - 36-летний житель столицы. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.