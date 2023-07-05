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pixabay Сегодня, 10:50
509
Сегодня, 10:50
509
Фото: pixabay

Погремели взрывы: кафе сгорело в Бурабае

В ночь с 4 на 5 июля в курортной зоне Бурабай вспыхнул пожар. Сообщение пожарным поступило около трех часов ночи. На момент их прибытия огонь уже полностью охватил здание кафе, передаёт Baigenews.kz.

В ходе тушения взорвались четыре газовых баллона, и пламя распространилось на соседние здания.

Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома. В 5 утра пожар полностью потушили. Пострадавших нет.

 
 
 
 
 
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A post shared by Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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Сегодня, 10:50
509
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