Пограничный пункт приостановил работу в Костанайской области из-за паводка
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
114Фото: КНБ РК
В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта не будет работать пункт пропуска "Желкуар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.
"Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", - сказано в сообщении.
Водителям транспортных средств и лицам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуют скорректировать свои маршруты с учётом складывающейся ситуации.
Ранее в МЧС рассказали подробности о ситуации в регионе.
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