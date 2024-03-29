  • 29 Марта, 20:19
  • BAIGENEWS

Пограничный пункт приостановил работу в Костанайской области из-за паводка

Сегодня, 18:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ РК Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
114
Фото: КНБ РК

В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта не будет работать пункт пропуска "Желкуар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

"Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", - сказано в сообщении.

Водителям транспортных средств и лицам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуют скорректировать свои маршруты с учётом складывающейся ситуации.

Ранее в МЧС рассказали подробности о ситуации в регионе.

Самое читаемое

Наверх