Пограничный пункт приостановил работу в Костанайской области из-за паводка

В связи с паводковой ситуацией в Костанайской области с 29 марта не будет работать пункт пропуска "Желкуар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

"Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", - сказано в сообщении.

Водителям транспортных средств и лицам, планирующим пересечь границу на данном участке, рекомендуют скорректировать свои маршруты с учётом складывающейся ситуации.

Ранее в МЧС рассказали подробности о ситуации в регионе.