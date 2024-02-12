Бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото

Предприниматели обнаружили ювелирные изделия у полицейских, которые изъяли золотой товар для следственных мероприятий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нашумевшие видео о пропаже золотых изделий в ходе пожара в торговом доме "Акшын" облетело всю страну. В первые дни после тушения погорельцы посетили сгоревшие торговые точки и не смогли обнаружить свой благородный товар в камерах хранения, а некоторых не впускали в здание из соображений безопасности. В результате у предпринимателей возникло подозрение о мародёрстве и пропаже золотых изделий.

Большой резонанс вызвало обращение представителя компании "Алка Ломбард" Валентина Попова, который на первой встрече с акимом области Нурланом Уранхаевым заявил о том, что содержимое, которое сдаётся под охрану в "золотую комнату", пропало. Поэтому предложил параллельно провести расследование в отношении охранного агентства, которое по договору и за отдельную плату обеспечивало безопасность дорогого товара.

Во время последней встречи главы региона Нурлана Уранхаева с инициативной группой предпринимателей ТД "Акшын", на которой обсуждались меры государственной поддержки, "золотники" рассказали о находке.

"Золото спеклось. Оно есть, оно обуглившееся. В субботу и воскресенье мы находились в центральном отделе полиции г. Семей. Нам предоставили боксы, которые нашим же кассиром-экспертом были опечатаны. Когда вскрыли их, увидели остатки того, что осталось после пожара. Там были цепи, очень деформированные. Есть металл жёлтого цвета. Он там присутствует, я его увидел", - пояснил на встрече Валентин Попов.

В свою очередь Нурлан Уранхаев довёл разговор до логического завершения, убедившись в позиции представителя ломбарда.

"То есть вопрос о том, что у вас похитили золото уже не стоит? А то половина Казахстана наших пожарных и полицию в бандиты записали", - спросил Уранхаев своего собеседника.

"Нет, я сам своими глазами увидел фрагменты горения", - подтвердил Попов.

Позже в интервью он добавил, что такая ситуация с разногласием возникла из-за отсутствия возможности посетить здание в первые дни после пожара. И что в ближайшее время будет проведена экспертиза с целью выяснения оставшегося объёма повреждённого в огне товара.