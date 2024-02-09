Где золото? В Семее владельцы сгоревших точек подозревают мародёров в краже ювелирных изделий

Предприниматели хранили драгоценные изделия в ячейках специальной "золотой комнаты" сгоревшего торгового дома. Но после пожара здесь нашли только пепел, украшений в ящиках не было. Как килограммы благородного металла исчезли из опечатанного помещения? Погорельцы пытались найти ответ на встрече с акимом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первые реальные подсчёты гласят, что в здании торгового центра "Акшын" сгорело 6 900 кв.м., это примерно 87,5% от площади всего здания.

Департамент полиции насчитал в нём 334 бутика, складские помещения, в том числе для хранения служебного оружия, фудкорты. Серебряно-золотой запас "Акшына" составлял 16 ювелирных магазинчиков.

Собственники золотых лавочек недоумевают, куда подевался их товар. Ведь если его нет в ячейках, то он в расплавленном должен был залить весь пол.

"Два дня нас убеждали, что с золотом всё хорошо. Все накладные, всё золото, и всё ценное, что можно было унести в золотую комнату – мы всегда уносили. Два дня мы стояли около горящего здания, не уходили, а нас уверяли, что дверь целая, невредимая, и что всё будет хорошо. Оказалось, стенка была гипсокартонная, сгорело всё., о какой технике безопасности может идти речь? А остатки в контейнерах увезли для следствия", - выразила своё возмущение на встрече (БЭК) с акимом области владелица ювелирного отдела.

Её коллега по бизнесу и несчастью потеряла десятки килограммов золота. Она подозревает, что во время пожара орудовали мародёры. Для подтверждения своих доводов бизнесвумен поделилась первыми впечатлениями после посещения сгоревшей камеры хранения.

"Почему ячейки, за которые мы добросовестно платили, были не бронированные. Например, ящики банкоматов из брони сохранили содержимое, всё в целости. А наши ячейки – это просто гора пепла и золы. В нашей золотой комнате не было ни грамма воды, сухо, закрытая дверь. Но внутри только зола. У меня было четыре контейнера по 20 кг золота. Я буду требовать возмещения ущерба", - предупредила женщина, которая арендовала в сгоревшем "Акшыне" 8 торговых мест.

Причина тайного исчезновения золотого запаса в мародёрстве, вторили предприниматели. Аким области Нурлан Уранхаев пообещал, что следствие пройдёт справедливо и беспристрастно.

На сегодня предприниматели подали порядка 260 заявлений. На их основе сформирована предварительная сумма ущерба – чуть более 8 млрд. тенге. Приём заявлений и оценка утраченного имущества продолжается.

Фото, видео: Альбина Халел.