Погоню за несовершеннолетним водителем сняли на видео в Шымкенте

Скрыться от полиции в Шымкенте пытался 17-летний водитель и чуть не угодил в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ночного патрулирования по улице Турекулова полицейские потребовали водителя Toyota Camry 75, ехавшей с выключенными фарами, остановиться. В ответ водитель прибавил ходу и попытался скрыться.

Автоэкипаж полиции вызвал подкрепление и продолжил погоню за автомобилистом, который не просто игнорировал законные требования сотрудников, но и своим опасным вождением провоцировал ДТП.

Транспорт удалось задержать по проспекту Тауке хана. За рулем оказался 17-летний юноша.



По факту стражи порядка составили протоколы по статьям 613 - “Невыполнение требований сотрудника полиции”, 599 - “Проезд на запрещающий сигнал светофора”, 606 - “Создание аварийной обстановки” и 596 КоАП РК - “Выезд на встречную полосу движения”.

Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города. Машина водворена на штрафстоянку.