Погоду на ближайшие три дня предсказали синоптики

Казгидромет составил таблицу погодных условий на ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь на 10 января в столице ожидается снег, метель, температура опустится до -18-20 градусов. Днём будет теплее — 0-2°С. В Алматы 10 января осадки не ожидаются. Ночью температура составит 1-3 градуса, днём столбик термометра поднимется до 10-12 тепла. В Шымкенте в конце дня возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 4-6°С, днём – 15-17 градусов тепла", — сообщили в Гидрометцентре.

11 января в Астане возможна низовая метель, временами снег. Температура воздуха ночью опустится до -20-22°С, днём – до -18-20 мороза. В южной столице Казахстана ожидаются осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью составит 0-2, днём – 3-5 градусов тепла. А жителям Шымкента надо быть осторожнее в этот день — улицы города охватит гололёд. Временами ожидаются осадки – снег с дождём. Ночью и днём погода будет одинаковой – 1-3 градусов выше нуля.

В пятницу, 12 января, в столице осадки не прогнозируют. Температура воздуха ночью опустится до -25-27. Днём будет чуть теплее – 13-15 градусов мороза. В Алматы в этот день ожидается переменная облачность, ночью – осадки в виде снега, гололед, туман. Температура воздуха ночью и днём будет держаться на уровне 0-2 градусов выше нуля. В Шымкенте в пятницу осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 2-4 мороза, днём поднимается до 3-5 тепла.