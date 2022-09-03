Поездка Токаева в Костанайскую область может дать новый импульс региону − эксперты

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября посетит Костанайскую область. Что предстоит обсудить в ходе этой поездки и какие преобразования возможны в регионе – об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами.

Визит Главы государства в Костанайскую область важен для развития региона, считает заместитель редактора областной газеты "Костанай таңы" Жуматай Какимжан.

Он отмечает, что поездка Президента может дать импульс для экономического развития.

"Визит Касым-Жомарта Токаева важен, так как это может обратить внимание инвесторов к региону. Не будем забывать, что в Костанайской области хорошо развито сельское хозяйство. Кроме того, здесь можно усовершенстовать вопросы туризма. Регион большой, возможностей для развития много".

Фото из личного архива Жуматая Какимжана

Жуматай Какимжан обращает внимание на историю региона, на его культурное наследие.

"Костанайская область – родина казахского просветителя, члена партии “Алаш” Ахмета Байтурсынова. В этом году исполняется 150 лет со дня его рождения. В прошлом году на генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить юбилей в международный календарь памятных дат этой организации. Это лишь доказывает значимость этого великого просветителя для мировой культуры", – отмечает Какимжан.

Директор Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабульдинов отмечает важность поездки Президента после выдвинутых им инициатив в Послании народу Казахстана.

"Это исторический регион. В 1916 здесь находился центр национально-освободительного движения Амангельды Иманова. Здесь было отделение “Алаш-Орды”. Кроме того, здесь родился Ахмет Байтурсынов", – говорит профессор.

Фото из личного архива Зиябека Кабульдинова

По его словам, многие жители Костанайской области ожидают экономические преобразованя. В регионе накопились нерешённые вопросы. Речь идёт о состоянии дорог.

“Поездка должна придать новый импульс региону. Многие ждут, что будет образована Тургайская область. Мы предполагаем, что будут экономические изменения. Восстановление области, строительство дорог – основные вопросы, которые волнуют население. От Костаная до Тургая почти полностью бездорожье. Нужны новые дороги, особенно на юге области", – говорит Зиябек Кабульдинов.

В понедельник, 5 сентября, в Костанайской области пройдёт международная конференция, посвящённая 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова. Профессор отмечает, что приезд Главы государства в этот день – это дань уважения.