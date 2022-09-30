Поезд сбил насмерть животных в Акмолинской области

Фото: Baigenews.kz

Поезд насмерть сбил шесть лошадей, пасущихся ночью у железнодорожных путей в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Инцидент произошёл 29 сентября в 20:26 на перегоне "Коржунколь-Уленты" в Акмолинской области. Машинист электрички сообщением Астана-Павлодар совершил наезд на шесть лошадей.

"Данный факт зарегистрирован в КУИ ЛОП на станции Павлодар. Линейным отделом полиции принимаются меры по установлению принадлежности сбитых животных", — говорится в сообщении.

Ранее грузовой поезд сбил отару овец на перегоне "Жетыген-Курозек" в Алматинской области. Владельца животных привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК - "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог".