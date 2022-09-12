Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области

Грузовой поезд сбил отару овец на перегоне "Жетыген-Курозек" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло во втором часу ночи 12 сентября.

"Машинист грузового поезда, заметив переходящих через железную дорогу овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, но наезд предотвратить не удалось. Из стада в 530 голов погибло 123 овцы. Стоянка поезда составила 13 минут", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

На место происшествия выезжали сотрудники линейного отделения полиции на станции Алтынкол.

Установлен владалец животных - 36-летний житель села Туганбай Алматинской области.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).