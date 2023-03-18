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Подтопленные сёла Актюбинской области посетил глава МЧС
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ознакомился с обстановкой в пострадавших от паводов сёлах Кобдинского и Уилского районов Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Юрий Ильин вместе с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым провели облёт и проинспектировали работы по ликвидации последствий паводков в регионе.
В двух районах области из-за интенсивного снеготаяния и стока талой воды с полей произошло подтопление жилых домов, дворовых территории и подсобных хозяйств (Кобдинский район – 79 домов, Уилский район – 2 дома и 12 дворовых территории).
По результатам комиссии местных исполнительных органов, подтопленными остаются 19 домов и 12 дворовых территорий, где ведутся активные противопаводковые мероприятия и работы по откачке воды.
Задействованными силами и средствами оперативно и заблаговременно эвакуировано более 400 человек, которые размещены у родственников и в эвакуационных пунктах. Люди постепенно возвращаются в свои дома, уже вернулось 140 человек. Более четырёхтысяч голов скота отогнали в безопасное место.
В ходе посещения населённых пунктов глава чрезвычайного ведомства лично проконтролировал ход проведения аварийно-спасательных работ, осмотрел подтопленные территории и частные домовладения, пообщался с гражданами, ответил на интересующие вопросы о ходе ликвидации последствий ЧС и проинформировал о складывающейся оперативной обстановке.
Юрий Ильин поставил ряд конкретных задач по ускорению ликвидации последствий паводков, обозначил пути их решения и минимизации подобных угроз в будущем.
"Мы завершили облёт районов, которые пострадали. Сложная обстановка пока наблюдается в Уилском районе. Принято решение по направлению инженерной техники, разрывов перемычек лиманных сооружений для ускоренного пропуска талых вод из населенного пункта Ойылского района. На месте работает оценочная комиссия местных исполнительных органов, которая завершит в ближайшие время свою работу по оценке ущерба и имущества граждан. Работа подразделений МЧС и местных исполнительных органов будет продолжена до полного завершения откачки воды из всех домовладений. Ситуация под контролем. Осложнение обстановки не наблюдается. Ближайшие 10 дней практически все северные районы области уже освободятся от снега, такого высокого уровня расхода воды пока не ожидается", — прокомментировал ситуацию Юрий Ильин.
Вместе с тем, в ходе облета проведен осмотр низовьев Актюбинского водохранилища.
На сегодняшний день в двух районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники, включая водооткачивающие средства спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.
В целом, проведенные по Актюбинской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, способствовали уменьшению паводковых угроз.
Проводимые в настоящее время инженерные и другие работы также способствуют скорейшей стабилизации обстановки в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона и резкого таяния снега при максимальных показателях промерзания грунта.
За сутки в Байганинском, Иргизском, Мартукском, Мугалжарском, Уилском, Темирском и Шалкарском районах проводилась работа по укладке мешкотары с инертным материалом. Всего уложено более 10 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 30 000 куб. метров воды.
В целом с начала паводкового периода по Актюбинской области откачано более 390 тысяч кубометров воды, прочищено более 26 километров арыков, уложено более 24 тысяч мешков с инертным материалом, возведена временная дамба протяжённостью почти 200 метров, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 500 метров. По области из населенных пунктов вывезено порядка 525 000 куб. метров снега. В Актобе выше жилого массива Сая, и селе Петропавловка Каргалинского района прорыт водоотводной канал длиной 200 метров.
Напомним, жителям, чьи дома подверглись значительному подтоплению, акимат обещал всестороннюю помощь, в том числе и построить новые дома. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.
Фото: МЧС РК
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