Подтопление трассы в Актюбинской области полностью ликвидировано

На республиканской трассе А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" дорожникам удалось ликвидировать подтопление, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖола", перелив устраняли 10 дорожных рабочих Актюбинского филиала ТОО "КАЖсервис", четыре единицы специальной техники: 1 самосвал, 1 погрузчик, 2 ДРС, 150 мешков песка и дополнительно ещё 40 тонн песка.

"В 20:00 силами Актюбинского филиала ТОО "КАЖсервис" подтопление полностью устранено, и угрозы подтопления данного участка нет. Для контроля организовано круглосуточное дежурство. Движение автотранспортных средств на данном участке производится в штатном режиме. Компания АО "НК "КазАвтоЖол" просит быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Напомним, перелив обнаружили 8 марта в 17:00 на 194 км автодороги. Ширина талых вод составила 20 метров, высота - примерно 3-5 см. При этом на участке отсутствовала водопропускная труба.