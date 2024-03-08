Трассу в Актюбинской области затопило талой водой

В Актюбинской области произошло подтопление трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"Сегодня в 17:00 на 194 километре автодороги республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" по причине образования талых вод произошло подтопление заниженного участка дороги, в результате чего образовался перелив. По предварительной информации, ширина талых вод по дорожному полотну составляет 20 метров, а высота примерно 3-5 сантиметров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке отсутствует водопровод. Для устранения проблемы были задействованы 10 сотрудников ДЭУ-13, спецтехники, а также 100 мешков песка.