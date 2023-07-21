Подсменка и старые здания: школы в Павлодаре десятилетиями не видели ремонта

Фото: Катерина Приходько

В Павлодарской области до 2026 года хотят отремонтировать 176 школ. Обновление требуется капитальное. Между тем, есть и нехватка ученических мест, касается это в первую очередь областного центра. К 1 сентября в Павлодаре учиться в тесноте, да не в обиде предстоит в 7 городских школах. В регионе реализуют несколько программ, направленных на обновление учебных заведений. Правда, порой приходится ни один год просить выделения средств на тот или иной объект, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В Павлодаре на сегодня действуют 43 школы, с учетом того, что в прошлом году построили две новые: одну в микрорайоне "Сарыарка", вторую в пригородном поселке Железнодорожников. Между тем, в областном центре четвертый год реализуют проект "Заманауи мектеп", в рамках которого учебные заведения получают капитальное преображение. Правда, процесс идет медленно. В 2020 году сделали три объекта образования, в 2021 и 2022 по две школы и в этом году делают три.

Школа №2, в которой в этом году проводят капитальный ремонт, была построена в 1965 году. За почти 60-летнюю историю здесь фактически ничего не меняли. Руководство школы писало обращения в надежде на исправление ситуации.

"Капитальный ремонт, конечно, делался частично, допустим, в 2011 году сделали окна. В прошлом году капитальный ремонт был системы теплоснабжения, меняли батареи и так далее. А вот сама внутренняя отделка в принципе она ни делалась никогда. Был текущий ремонт, подбеливали, подкрашивали и все. Школа давно нуждалась в кардинальном вмешательстве. Сейчас благодаря программе "Заманауи мектеп" у нас несколько проектов. В этом году внутренняя отделка, энергоснабжение, пожарная сигнализация. Сейчас какие требования современные есть, делаем. Допустим, зоны отдыха для детей учтены, Wi-Fi-зоны, роспись стен, современные санузлы, освещение", - рассказала директор СОШ №2 города Павлодара Гульшакер Бельгибаева.

На внутреннюю отделку школы №2 выделили 179 миллионов тенге, плюс к этому еще 47 миллионов на новоую электропроводку и пожарную сигнализацию. После завершения ремонта 82 миллиона тенге потратят на новое оснащение. Ремонт рассчитан на 3 месяца и до 1 сентября должны все завершить.

Меж тем, в Павлодарской области в ближайшие три года намерены увеличить число ученических мест на 5 с половиной тысяч. Будут строить новые школы. Сейчас возводят в трех селах региона учебные заведения взамен аварийных. В Павлодаре в школе имени Чокина уже делают пристройку. Но нехватку на ближайший учебный год все равно в областном центре решить не удастся.

"В Павлодаре в 8 объектах школьного образования есть трехсменка, ну или подсменка. Мы в этом году планируем закончить пристройку к школе-гимназии имени Чокина на 312 мест. Также есть рабочие проекты с положительной госэксертизой в двух школах, это СОШ им.Б.Момышулы, там более 1700 ученических мест. Кроме этого, СОШ им.А.Байтурсынова, там аналогично есть положительная экспертиза. Пока этот вопрос на стадии обсуждения именно по строительству пристроек. На 1 сентября кроме школы-гимназии имени Чокина у нас в остальных 7 объектах останется подсменка. Это СОШ имени Б.Момышулы, СОШ им.А.Батурсынова, 21 школа, мы там решаем вопрос строительством школы в микрорайоне "Достык". Далее на Усолке две школы, 42 и 25. Также 39 школа аналогично остается с подсменкой, 5 школа, СОШ им.Чокина, 41 школа на Втором Павлодаре", - сообщил руководитель отдела образования Павлодара Куаныш Кыдарлин.

Проблема трехсменки не дает возможности детям оставаться после уроков на продленку. Грубо говоря, первым и вторым классам первой смены в 11 часов утра попросту уже нужно освободить классы, поскольку на очереди вторая смена. Есть проблема и позднего возвращения детей домой. В отделе образования уверяют, что осенью и весной дети максимум находятся в учебных заведениях до 8 часов вечера. В зимний период, когда рано темнеет, направляют рекомендации в школы, чтобы пересматривали график занятий, освобождая учеников до 18:30-19:00 часов.

Ремонтом в этом году масштабно занялись и в детских садах. В Павлодаре в трех дошкольных учреждениях проводят реконструкцию капитально, т.е. переделывают внутренние помещения, фасады, благоустраивают территорию.

В дошкольной гимназии №42 Павлодара рассказали, ждали рабочих долго. Главные проблемы для них были - протекающая крыша и холод в зимний период. В этом году им повезло. С июня расформировали более 300 детей, некоторые родители согласились оставить их дома до 1 октября, а кто не смог, перевели в близлежащие сады.

"Год постройки детского сада 1982-й. Я работаю третий год здесь. За это время писали ни одно, ни три, ни пять ходатайств по поводу капитального ремонта кровли. У нас самая проблемная ситуация была по кровле. Ежегодно был текущий ремонт, но тем не менее кровля бежала при ливневых дождях, особенно весной. Скопленный снег таял. Также у нас в морозы дала сбой система отопления в двух группах. Еще беда в том, что окна старые, деревянные были, они буквально в прощелинах в самих рамах. Мы утепляли зимой, затягивали пленкой, но все равно было холодно. Еще одна проблема — стены тонкие, в швах образовались прощелины, здание просто выдувало. По свету провода тонкие, всегда боялись замыкания", - перечисляет проблемы руководитель дошкольной гимназии № 42 города Павлодара Гульмира Кожахметова.

На ремонт дошкольной гимназии №42 в общем выделили около 500 миллионов тенге. Занимаются здесь также благоустройством территории. Для 11 групп новый асфальт, теневые навесы, малые архитектурные формы. После постепенно намерены еще обновить мебель.

В отделе образования отрапортовали, что в 12 детских садах проводят и текущий ремонт. Работы разные, в основном связаны с кровлей, отоплением, электрооборудованием, пожарной и охранной сигнализациями.

Фото: Катерина Приходько.