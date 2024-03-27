Подрядчики переделают дорожные работы за свой счет в Астане

В Астане из-за выявленных дефектов ряд подрядных дорожно-строительных организаций принудят переделать работы за свой счет, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. В ходе весеннего обследования улично-дорожной сети города были обнаружены дефекты на нескольких улицах, где ремонтные работы проводились в период с 2021 по 2022 годы, а именно:

ул. Жетіген от ул. А. Пушкина до ул. Ж. Досмұхамедұлы - ТОО "Сотис групп";

ул. А.Иманова от ул. А. Янушкевича до ул. Ш. Валиханова - ТОО "Айя Сервис";

шоссе Алаш от путепровода до ул. Жолымбетская - ТОО "Айя Сервис";

пр. Мангилик Ел от моста М1 до ул. Бухар жырау - ТОО "Компания Энергодор";

пр. Кабанбай батыра от ул. Сарайшык до ш. Коргалжин - ТОО "Сотис групп";

пр. Женис от ул. Есенберлина до пр. Богенбай батыра - ТОО "Сотис групп";

пр. Р. Кошкарбаева от ул. Кордай до ул. М. Толебаева - ТОО "Сотис групп";

ул. Енлик Кебек от ул. Султан Бейбарыс до ул. Болашак - ТОО "РЕКМА КЗ".

Подрядные организации, ответственные за проведение работ по ремонту указанных участков, приступят к устранению дефектов дорожного полотна за счет собственных средств в соответствии с гарантийными обязательствами. Эти работы будут проводиться планомерно и с наступлением благоприятных погодных условий.

Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать более 50 улиц протяженностью порядка 60 км. Также будут реализованы более 20 крупных объектов. Часть из них будет завершена в текущем году, часть из них - начнется строительство (улицы, развязки, мосты и др).