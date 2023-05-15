Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган

Фото: скриншот с видео

На перегоне Аксенгир - Шамалган подросток закидал камнями грузовой поезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Видео инцидента появилось в сети. Там видно, как молодой человек на станции Шамалган закидал камнями проезжающий поезд, а затем убегает с места. Сообщается, что из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.

В пресс-службе "Казахстан Темир жолы" сообщили, что инцидент произошёл 13 мая.

"На участке Алматы - Отар подросток закидал камнями грузовой поезд, который следовал через железнодорожный переезд. Инцидент произошёл на перегоне Аксенгир - Шамалган. В результате никто не пострадал. Машинист применил экстренное торможение. Информация передана в правоохранительные органы", — прокомментировали в пресс-службе КТЖ.