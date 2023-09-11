Подросток устроил поножовщину в школе в Ростовской области
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Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых. Нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.
"В 7.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами", - губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
Как отметил Голубев, нападавшим "оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием".
По информации губернатора, состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Из детей никто не пострадал.
Известно, что занятия в ростовской школе в виду проведения работ следственными органами, приостановлены.
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