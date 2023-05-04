Подросток устроил ДТП в Кызылординской области, один человек погиб

Фото: polisia.kz

17-летний парень за рулём Toyota совершил ДТП в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 4 мая в Шиелийском районе. Подросток не справился с рулевым управлением и машина вылетела с трассы.

"В результате ДТП один пассажир скончался, остальные трое, в том числе водитель, получили травмы", - уточнили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы.