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polisia.kz Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50
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Фото: polisia.kz

Подросток устроил ДТП в Кызылординской области, один человек погиб

17-летний парень за рулём Toyota совершил ДТП в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 4 мая в Шиелийском районе. Подросток не справился с рулевым управлением и машина вылетела с трассы.

"В результате ДТП один пассажир скончался, остальные трое, в том числе водитель, получили травмы", - уточнили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы.

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Сегодня, 20:50
211
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