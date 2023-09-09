Подросток сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками в Актау

Несчастный случай произошёл в 16 микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мальчик вместе с друзьями залез на крышу недостроенного семиэтажного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, а сам он упал вниз до первого этажа, застряв между стенами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Подробности сообщили в ДЧС региона и городском акимате.

На место прибыли спасатели, которые высвободили пострадавшего и передали его медикам. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали кому второй степени.

Установлено, что подросток играл с друзьями на крыше без присмотра взрослых.

По данному факту начата проверка.

Чиновники отметили, что застройщиком данного ЖК "Адал" является ТОО "Интерьер Строй Актау". Строительство началось в 2020 году. Жилье еще не введено в эксплуатацию.

Фото: Lada.kz