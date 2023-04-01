Подросток покончил с собой в Алматинской области

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Подросток покончил с собой в Алматинской области. Трагедия произошла в селе Турар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Шестнадцатилетний школьник пришел домой с учебы. Пообедав, отправился спать, - рассказывает его бабушка. Спустя 2 часа родственница зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв. Сейчас по факту суицида полицейские проводят досудебное расследование. Причины поступка стражи порядка выясняют.