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рixabay Сегодня, 07:58
84
Сегодня, 07:58
84
Фото: рixabay

Подросток покончил с собой в Алматинской области

Подросток покончил с собой в Алматинской области. Трагедия произошла в селе Турар,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Шестнадцатилетний школьник пришел домой с учебы. Пообедав, отправился спать, - рассказывает его бабушка. Спустя 2 часа родственница зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв. Сейчас по факту суицида полицейские проводят досудебное расследование. Причины поступка стражи порядка выясняют.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ДП Алматинской области.

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Сегодня, 07:58
84
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