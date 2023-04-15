Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай

Страшный несчастный случай произошёл с подростком в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомым тюковали сено. Во время этого парень стоял между трактором и тюковальным прессом, соединённым приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия", — сообщил начальник следственного отдела Бескарагайского РОП ДП области Абай Ерболат Жолдасбек.