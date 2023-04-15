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  • Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:34
415
Сегодня, 15:34
415
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подросток погиб под прессом для тюкования сена в области Абай

Страшный несчастный случай произошёл с подростком в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомым тюковали сено. Во время этого парень стоял между трактором и тюковальным прессом, соединённым приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия", — сообщил начальник следственного отдела Бескарагайского РОП ДП области Абай Ерболат Жолдасбек.

По данному факту начато досудебное расследование.

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Сегодня, 15:34
415
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