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  • Подросток избил мужчину в Алматы: видео прокомментировали в полиции
pixabay.com Сегодня, 18:12
87
Сегодня, 18:12
87
Фото: pixabay.com

Подросток избил мужчину в Алматы: видео прокомментировали в полиции

16-летнего подростка подозревают в избиении мужчины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, распространяемое в соцсетях, прокомментировали в департаменте полиции.

"Факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по статье 293 УК РК. По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.

Назначены экспертизы. 

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Сегодня, 18:12
87
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