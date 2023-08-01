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87Фото: pixabay.com
Подросток избил мужчину в Алматы: видео прокомментировали в полиции
16-летнего подростка подозревают в избиении мужчины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео, распространяемое в соцсетях, прокомментировали в департаменте полиции.
"Факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по статье 293 УК РК. По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения. Другие обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении.
Назначены экспертизы.
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