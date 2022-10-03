Подравшихся в Уральске россиян депортируют

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Россиян, устроивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана. Такое решение принял суд, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 Закона РК "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", - говорится в сообщении в Telegram-канале POLICE_of_KZ.

Напомним, в полночь 30 сентября полицейские задержали двоих нетрезвых мужчин, устроивших потасовку возле ночного клуба в Уральске. Дебоширами оказались гости из РФ. Участников конфликта доставили в Абайский отдел полиции. За совершение мелкого хулиганства мужчин наказали административным арестом на пять суток.