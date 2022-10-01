Участникам драки у ночного клуба в Уральске грозит выдворение из страны

Фото: don24.ru

Полицейские ЗКО задержали двоих нетрезвых мужчин, которые устроили потасовку возле одного из ночных клубов. Как выяснилось, дебоширами оказались гости, приехавшие в Казахстан из соседней страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в полночь 30 сентября. Инспекторы Центра оперативного управления заметили драку с помощью камер. Граждан РФ, которые выясняли отношения кулаками, задержал прибывший на место наряд.

"По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции. Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК. Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сообщили в полиции.

В МВД РК уточнили, что вопрос о дальнейшем пребывании участников драки на территории Казахстана будет рассматривать Гражданский суд.