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  • Участникам драки у ночного клуба в Уральске грозит выдворение из страны
don24.ru Сегодня, 18:06
576
Фото: don24.ru

Участникам драки у ночного клуба в Уральске грозит выдворение из страны

Полицейские ЗКО задержали двоих нетрезвых мужчин, которые устроили потасовку возле одного из ночных клубов. Как выяснилось, дебоширами оказались гости, приехавшие в Казахстан из соседней страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве,  инцидент произошёл в полночь 30 сентября. Инспекторы Центра оперативного управления заметили драку с помощью камер. Граждан РФ, которые выясняли отношения кулаками, задержал прибывший на место наряд.

"По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции. Согласно действующему законодательству в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 437 (Нарушение тишины) КоАП РК. Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сообщили в полиции. 

В МВД РК уточнили, что вопрос о дальнейшем пребывании участников драки на территории Казахстана будет рассматривать Гражданский суд.

 

 

 

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#драка #полиция
Журналист
Сегодня, 18:06
576
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