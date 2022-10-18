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pixabay.com Сегодня, 12:14
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Фото: pixabay.com

Подпольный покерный клуб закрыли в Караганде

В Карагандинской области в рамках ОПМ "STOP-Игра" изобличена деятельность жителя региона, организовавшего незаконный игорный бизнес в виде карточной игры "Покер", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства финансового мониторинга.

Подпольный покерный клуб работал в одном из гостиничных комплексов Караганды.

"В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства, сотовые телефоны, покерные фишки, колоды игральных карт, покерный набор и стол для игры в "Покер". Организатором проводились азартные игры за денежные средства с  первоначальной денежной ставкой", - сообщили в АФМ.

Надзорниками зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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#АФМ #Караганда #правонарушение #игорный бизнес
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 12:14
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