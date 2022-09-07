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babr24.com Сегодня, 13:42
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Фото: babr24.com

Подпольное казино под видом бани организовали алматинцы

Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении группы лиц, которые незаконно организовали подпольное казино в банном комплексе в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Шесть лиц организовали и содержали незаконное игорное заведение азартных игр "Покер" вне мест, установленных законодательством, с извлечением дохода на сумму более 22,5 миллиона тенге. На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки, также обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты игральные фишки, карты, другие атрибуты игры", - сообщили в АФМ.

Кроме того, в казино была налажена система пропуска для проверенных клиентов. Приговором суда обвиняемые осуждены к различным срокам лишения свободы.

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#игорный бизнес #казино #АФМ
Сегодня, 13:42
53
Журналист

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