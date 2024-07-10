Подпольное казино ликвидировали в Караганде
Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
197Фото: скриншот
Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.
"Сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.
Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы", - говорится в сообщении.
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