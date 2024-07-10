Подпольное казино ликвидировали в Караганде

Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.