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  • BAIGENEWS

Подпольное казино ликвидировали в Караганде

Сегодня, 09:08
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
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Фото: скриншот

Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры "Покер", установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.

"Сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.

Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы", - говорится в сообщении.

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