Подписчики Баян Алагузовой высмеяли её мужа за "женские туфли"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram поделилась фото с супругом Турсеном Алагузовым. Однако подписчиков смутила обувь мужчины, передаёт BaigeNews.kz.
Обычное фото, в очередной раз иллюстрирующее простое женское счастье Баян Алагузовой, на этот раз вызвало бурю обсуждений. Большинство комментаторов уверены, что Турсен что-то перепутал и обул женские туфли-лоферы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"У дочки точно такие же туфли как у Турсена".
"Я думала что это женская обувь, такую у меня сестра носит".
"У Турсена обувь как у моей подружки женские лоферы".
"Обувь у мужчины женская? У моей знакомой такие же".
"Чего уж, тогда надо было ему сразу лодочки на шпильках надеть. Наверное, зашёл не в тот отдел".
Однако нашлись и те, кто заступился за мужчину.
"Завидуйте молча, в данной жизни кто на что горазд. У Вашей дочки такие же — ну и радуйтесь что похоже, они же дорогие", — возмутилась одна из подписчиц.
А другая отметила: "Я думаю, наврятли такие у неё. Он в LV. Они не знают, сколько их цена. Читаешь коменты прям у половины такая обувь".
"Туфли, как Туфли. Неужели вы думаете, что они не знают что одевать? Нашлись законодатели моды", — считает третья.
А некоторых комментаторов обувь Турсена Алагусова нисколько не и не смутила, они отметили, что "Баян — очень красивая женщина и достойна быть счастливой".
Судя по всему, на муже Баян были мужские лоферы LV Baroque Loafers, стоимость которых в интернете достигает более двух тысяч долларов.
Самое читаемое
- Жительницу ВКО выдворили из Казахстана
- Жена Кайрата Нуртаса увеличила язык с помощью операции
- Аким Павлодарской области откровенно рассказал о своих ошибках, доходах и личной жизни
- Казахстан назвали одной из самых коррумпированных стран мира
- Брал по 500 тысяч: молодой врач в Кызылорде организовал преступную схему