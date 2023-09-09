Подписчики Баян Алагузовой высмеяли её мужа за "женские туфли"

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram поделилась фото с супругом Турсеном Алагузовым. Однако подписчиков смутила обувь мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

Обычное фото, в очередной раз иллюстрирующее простое женское счастье Баян Алагузовой, на этот раз вызвало бурю обсуждений. Большинство комментаторов уверены, что Турсен что-то перепутал и обул женские туфли-лоферы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Maxatkyzy (@bayanmaxatkyzy)

"У дочки точно такие же туфли как у Турсена".

"Я думала что это женская обувь, такую у меня сестра носит".

"У Турсена обувь как у моей подружки женские лоферы".

"Обувь у мужчины женская? У моей знакомой такие же".

"Чего уж, тогда надо было ему сразу лодочки на шпильках надеть. Наверное, зашёл не в тот отдел".

Однако нашлись и те, кто заступился за мужчину.

"Завидуйте молча, в данной жизни кто на что горазд. У Вашей дочки такие же — ну и радуйтесь что похоже, они же дорогие", — возмутилась одна из подписчиц.

А другая отметила: "Я думаю, наврятли такие у неё. Он в LV. Они не знают, сколько их цена. Читаешь коменты прям у половины такая обувь".

"Туфли, как Туфли. Неужели вы думаете, что они не знают что одевать? Нашлись законодатели моды", — считает третья.

А некоторых комментаторов обувь Турсена Алагусова нисколько не и не смутила, они отметили, что "Баян — очень красивая женщина и достойна быть счастливой".

Судя по всему, на муже Баян были мужские лоферы LV Baroque Loafers, стоимость которых в интернете достигает более двух тысяч долларов.