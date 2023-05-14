Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области

Фото: кадр с видео

Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступности и криминальной полиции Атырауской области разыскали и задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, в настоящее время по данному факту продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Атырау подожгли автомобиль Lexus RX-300, принадлежавший журналисту Виктору Сутягину, который работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ" в Атырау. Инцидент произошёл ночью 11 мая и попал на камеры видеонаблюдения.