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inform.kz Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19
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Фото: inform.kz

Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау

В Атырау подожгли автомобиль журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", в котором работает Сутягин.

Фото МИА "Казинформ"

"Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и всё было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошёл в 02:24, что-то сделал на капоте, а потом раздаётся взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели её отогнать", - рассказал журналист.

Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ" в Атырау.

В полиции факт подтвердили.

"11 мая в 04:21 экипажем автопатруля управления полиции города Атырау возле дома по улице Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется. Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 статьи 202 УК РК", - говорится в сообщении.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 09:19
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