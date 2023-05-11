Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау

В Атырау подожгли автомобиль журналиста Виктора Сутягина. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", в котором работает Сутягин.

Фото МИА "Казинформ"

"Машину я оставил в проулке. В 00:00 я выходил и всё было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошёл в 02:24, что-то сделал на капоте, а потом раздаётся взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели её отогнать", - рассказал журналист.