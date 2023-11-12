  • 12 Ноября, 17:31
  • BAIGENEWS

Подозреваемый в хищении миллиарда тенге глава "Казспецэкспорта" арестован на два месяца

Сегодня, 16:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Арман Мукатов/BaigeNews.kz Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
143
Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении подозреваемого Рамазанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц подозреваются в хищении миллиарда тенге. Начато досудебное расследование.

Как отмечали в АФМ, цель деятельности РГП "Казспецэкспорт" —  содействие Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан в стране.

Самое читаемое

Наверх