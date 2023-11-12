Подозреваемый в хищении миллиарда тенге глава "Казспецэкспорта" арестован на два месяца

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении подозреваемого Рамазанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц подозреваются в хищении миллиарда тенге. Начато досудебное расследование.

Как отмечали в АФМ, цель деятельности РГП "Казспецэкспорт" — содействие Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан в стране.