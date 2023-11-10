Должностные лица РГП "Казспецэкспорт" задержаны за хищение 1 млрд тенге
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В хищении 1 млрд тенге подозреваются должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
"Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа", - сообщили в АФМ.
Начато досудебное расследование.
В АФМ отметили, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.
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