Должностные лица РГП "Казспецэкспорт" задержаны за хищение 1 млрд тенге

В хищении 1 млрд тенге подозреваются должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

"Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа", - сообщили в АФМ.

Начато досудебное расследование.

В АФМ отметили, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.