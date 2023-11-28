Подозреваемых в вымогательстве денег у студентов и несовершеннолетних задержали в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержали нескольких подозреваемых в вымогательствах денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Бурлинском районе под подозрение попали двое учащихся колледжа, которые угрозами и насилием забирали деньги у несовершеннолетнего. Подозреваемые водворены в ИВС.

В другом случае задержаны студенты одного из колледжей Уральска за вымогательство 500 тысяч тенге.

Начаты досудебные расследования по статье 194 УК РК, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до четырёх лет, а для группы лиц - от трёх до семи лет.

Для обеспечения безопасности учащихся во всех учебных заведениях Уральска внедрено приложение Коmek Stop Bulling ZKO для выявления фактов буллинга и вымогательства . Через это приложение ученики могут обратиться за помощью.