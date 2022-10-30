Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Караганде

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Частного извозчика ударили ножом, затем угнали такси.

Сутки понадобились карагандинским полицейским, чтобы задержать подозреваемого в убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, вызов в дежурную часть Кировского отдела полиции поступил около пяти часов вечера 27 октября.

На пустыре по улице Учительская было обнаружено тело 59-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место прибыли следственно-оперативные группы.

"Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК "Убийство". В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанёс потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления – нож изъято", — сообщили в полиции, добавив, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.